В парке Металлургов в Самаре усилят патрулирование после убийства утки
26 ноября 2018 13:13
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В ближайшее время в одном из крупных парков Самары усилят меры безопасности. Необходимость возникла после того, как неизвестный на глазах свидетеля выловил и задушил утку из озера. Об этом мужчина сообщил в МАУ «Парки Самары».
— Возвращаясь с работы в районе полдевятого вечера, заметил, что на озере в парке Металлургов трется какой-то подозрительный мужчина. Затем услышал всплеск воды. Первая мысль пришла в голову: неужели морж ныряет в ледяную воду? Подойдя ближе, услышал визг утки придушенной. Он ее поймал с помощью лассо, вытащил и придушил. Я был в шоке от такого! Хотелось ударить его, но утка уже была мертва, да и связываться с больным не было желания. Обидно, до чего доходит наш народ, — рассказал очевидец.
В МАУ «Парки Самары» мужчине ответили, что обязательно продублируют обращение в районное отделение полиции для усиления патрулирования, и поблагодарили за сигнал.
Парк Металлургов совсем недавно открыли после капитального ремонта. К реконструкции парка приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили более 120 миллионов рублей. Парк отремонтировали и даже открыли. Но в апреле 2018-го плитка на пешеходных дорожках пошла волнами. Ремонт начали переделывать по гарантии, и пришлось снова закрыть зону отдыха для посетителей. Однако предприимчивые самарцы приловчились перелазить забор, чтобы погулять в любимом парке.
В июле 2018-го власти приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Сначала власти озвучили 30 ноября в качестве даты открытия, но потом решили перенести это мероприятие на более ранний срок, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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