В муниципальном районе Ставропольский в снежный занос попал маршрутный микроавтобус

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В муниципальном районе Ставропольский на автодороге местного значения в снежный занос (между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец) попал маршрутный микроавтобус (марки Богдан (маршрут № 323 «Севрюкаево - Тольятти»)), в котором находилось 9 человек (в том числе 8 пассажиров, детей нет). Дорожными службами проведена расчистка пути длинной 5 километров, после чего микроавтобус самостоятельно продолжил движение.Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Фото облМЧС.