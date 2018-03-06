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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В кафе-баре в Тольятти незаконно продавали алкоголь

6 марта 2018 12:50
167
В кафе-баре в Тольятти незаконно продавали алкоголь
Нарушителю грозит административный штраф до 15 000 рублей.

В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о продаже алкогольной продукции без товарно – сопроводительных документов в кафе–баре, расположенном на бульваре Курчатова в Автозаводском районе.

Сотрудниками полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. Нарушение закона подтвердилось. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция стоимостью 1 560 рублей изъята из незаконного оборота. Административный материал направлен в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает облМВД.
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