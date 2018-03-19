В день выборов президента в стране снизилась преступность

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Также за прошедшие сутки зафиксировано снижение числа ДТП и административных правонарушений. Об этом сообщили в управлении МВД по Самарской области.Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 85 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также ЧОПовцы, представители народных дружин и общественных формирований, более 7 тысяч казаков.В результате мер серьезных нарушений общественного порядка не допущено, передает Радио Август.