В день выборов президента в стране снизилась преступность
19 марта 2018 13:37
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Также за прошедшие сутки зафиксировано снижение числа ДТП и административных правонарушений. Об этом сообщили в управлении МВД по Самарской области.
Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 85 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также ЧОПовцы, представители народных дружин и общественных формирований, более 7 тысяч казаков.
В результате мер серьезных нарушений общественного порядка не допущено, передает Радио Август.
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