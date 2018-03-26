В Зубчаниновке в Самаре тушили пожар в бане на 20 кв. метрах

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Вечером в воскресенье 25 марта по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Бортмехаников, произошел пожар. Горел частная баня на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Они меньше чем за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.