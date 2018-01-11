В Зубчаниновке в Самаре тушили крупный пожар: горел дом на 150 кв. метрах

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Вечером 10 декабря по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Бортмехаников, произошел пожар. Горел частный дом на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 39 человек личного состава и 10 единиц техники.Они справились с огнем за 50 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.