В Зубчаниновке в Самаре горел дом на 120 кв. метрах

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Вечером 7 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Октябрьская.Горел частный дом на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 7 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС..Фото из архива ведомства.