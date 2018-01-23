Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всего для ликвидации аварии привлечено 35 человек и 15 единиц техники. Ориентировочный срок окончания работ 04:00 24 января.
В Самаре на Заводском шоссе произошел порыв трубопровода теплоснабжения
Начался сбор заявок.
В Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд 2017»
В концерте прозвучат произведения И.Брамса, Р.Щедрина, Ф.Шуберта, А.Шнитке, С.Прокофьева, Дж.Паизиелло, П.Чайковского, П. Сарасате, С.Рахманинова и других русских и зарубежных композиторов.
В Филармонии Поволжского Православного института состоится музыкальный вечер «Татьянин день»
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».
В Самарской области снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
За неделю три предпринимателя в Самарской области нарушили закон в о продаже алкоголя Всего из незаконного оборота изъято 57 литров спиртного.
За неделю три предпринимателя в Самарской области нарушили закон в о продаже алкоголя
Горящий автобус в Саратовской области забрасывали снегом Огонь охватил моторный отсек и кабину водителя.
Горящий автобус в Саратовской области забрасывали снегом
Минобороны РФ выделило прапорщику из Сызрани около 10 млн рублей на покупку жилья
Минобороны РФ выделило прапорщику из Сызрани около 10 млн рублей на покупку жилья
100 тысяч товаров с признаками контрафактности выявили самарские таможенники Только компании Nike причинен ущерб на 50 миллионов рублей.
100 тысяч товаров с признаками контрафактности выявили самарские таможенники
сегодня  Вторник, 23 января, 15:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 56.63
0.04
EUR 69.27
-0.13
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевском районе Hyundai Solaris врезалась в Toyota Hilux, а ту отбросило на ГАЗ

23 января 2018 12:42
98
В Жигулевском районе Hyundai Solaris врезалась в Toyota Hilux, а ту отбросило на ГАЗ Пострадали водители двух машин, одному из них 18 лет.
Пострадали водители двух машин, одному из них 18 лет.

ДТП произошло днем в Жигулевском районе. 22 января мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной «Hyundai Solaris», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Тольятти в направлении города Сызрань.

По предварительной информации полицейских, водитель при перестроении допустил столкновение с автомашиной «Toyota Hilux», которую от удара отбросило на полосу встречного движения где произошло столкновение с автомашиной «Газ». В результате ДТП пострадали водитель автомашин «Toyota», 47-летний мужчина получил травмы головы, после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение и водитель автомашины «Газ», 18-летний молодой человек был госпитализирован с травмами головы, грудной клетки и ноги.

Ведется проверка, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 января 2018  22:57
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание бухгалтерских программ, периодический осмотр сотрудников образовательного учреждения, поставка периодич
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты школой пожертвований родителей учащихся
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание... Закон
403
22 января 2018  17:54
ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.
«Первый канал» проиграл суд по делу об использовании песни Виктора Цоя в рекламе передачи «Что? Где? Когда?»
ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.  Закон
233
22 января 2018  16:37
Со слов правоохранителей, в Промышленном районе участились случаи с нападениями.
В Самаре разыскивается серийный грабитель женщин
Со слов правоохранителей, в Промышленном районе участились случаи с нападениями.   Закон
914
21 января 2018  19:01
Обвиняемая участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.
В Ираке террористку из Германии приговорили к смертной казни
Обвиняемая участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.  Закон
357
20 января 2018  16:20
В помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который причинил особо крупный ущерб АО «РКЦ «Прогресс», в общей сложности в сумме более 24 миллионов рублей.
Начальник лаборатории АО «РКЦ «Прогресс» будет отвечать перед судом "за халатность"
В помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который причинил особо крупный... Закон
405
19 января 2018  17:21
Он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы физических лиц в бюджет на сумму около 9 миллионов рублей.
В Самаре генеральный директор организации оштрафован на 140 тысяч рублей за неуплату налогов
Он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы физических лиц в бюджет на сумму... Закон
323
19 января 2018  15:14
Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.
Вынесен приговор бывшему директору «Центра занятости населения Октябрьска»
Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.   Закон
436
Весь список
Происшествия
23 января 2018  14:00
За неделю три предпринимателя в Самарской области нарушили закон в о продаже алкоголя Всего из незаконного оборота изъято 57 литров спиртного.
За неделю три предпринимателя в Самарской области нарушили закон в о продаже алкоголя
Всего из незаконного оборота изъято 57 литров спиртного. Происшествия
64
23 января 2018  13:48
Горящий автобус в Саратовской области забрасывали снегом Огонь охватил моторный отсек и кабину водителя.
Горящий автобус в Саратовской области забрасывали снегом
Огонь охватил моторный отсек и кабину водителя.  Происшествия
62
23 января 2018  13:17
100 тысяч товаров с признаками контрафактности выявили самарские таможенники Только компании Nike причинен ущерб на 50 миллионов рублей.
100 тысяч товаров с признаками контрафактности выявили самарские таможенники
Представители компаний оценили свой ущерб в миллионы рублей. Происшествия
85
Весь список
Криминал
23 января 2018  12:12
Желание проучить знакомого обернулось для молодой самарчанки уголовным делом Она похитила иномарку обидчика.
Желание проучить знакомого обернулось для молодой самарчанки уголовным делом
Девушка похитила иномарку обидчика. Криминал
114
23 января 2018  11:52
Житель Кинеля ограбил 74-летнего отца-инвалида Он отобрал у пожилого мужчины сотовый телефон.
Житель Кинеля ограбил 74-летнего отца-инвалида
Он отобрал у пожилого мужчины сотовый телефон. Криминал
103
23 января 2018  11:19
Молодой самарец мошенничал с арендой строительных инструментов Он не вернул хозяину его имущество.
Молодой самарец мошенничал с арендой строительных инструментов
 Он не вернул хозяину его имущество.  Криминал
115
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1440
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
469
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
449
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6604
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2444
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9368
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3208
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1886
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2314
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2190
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1842
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3455
Весь список

Мероприятия
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске
В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на 15-летнего подростка заведено уголовное дело за "причинение тяжкого вреда здоровью" приятеля

464

В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"

418

В дни ЧМ-2018 в Самаре будет организовано 10 спецмаршрутов общественного транспорта

386
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2439

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

2362
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда