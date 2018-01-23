В Жигулевском районе Hyundai Solaris врезалась в Toyota Hilux, а ту отбросило на ГАЗ
23 января 2018 12:42
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ДТП произошло днем в Жигулевском районе. 22 января мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной «Hyundai Solaris», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Тольятти в направлении города Сызрань.
По предварительной информации полицейских, водитель при перестроении допустил столкновение с автомашиной «Toyota Hilux», которую от удара отбросило на полосу встречного движения где произошло столкновение с автомашиной «Газ». В результате ДТП пострадали водитель автомашин «Toyota», 47-летний мужчина получил травмы головы, после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение и водитель автомашины «Газ», 18-летний молодой человек был госпитализирован с травмами головы, грудной клетки и ноги.
Ведется проверка, сообщает облМВД.
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