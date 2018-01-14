В Жигулевске тушили пожар на 40 кв. метрах

129

Вечером 13 января по адресу: г.о. Жигулевск, с. Ширяево, ул. Самарская, произошел пожар. Горели надворные постройки на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.