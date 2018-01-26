В Волжском районе водитель насмерть сбил женщину-пешехода

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ДТП произошло вечером 25 января в Волжском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 25.01.2018 года в 18:00 мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной «Газ 33021», двигался по автодороге «Николаевка – Черновский – Белозерки».По предварительной информации полицейских, на 15 км данной автодороги водитель допустил наезд на пешехода 1955 года рождения, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.Ведется проверка, сообщает облМВД.