В Волжском районе водитель насмерть сбил 62-летнего пешехода

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Накануне смертельное ДТП произошло в Волжском районе. Водитель 1992 года рождения (водительский стаж 7 лет), управляя автомобилем «Шевроле Нива» двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» со стороны города Чапаевск в направлении города Самара. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустила наезд на 62-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы и впоследствии скончался, сообщает облМВД.