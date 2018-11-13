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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волжском районе водитель насмерть сбил 62-летнего пешехода

13 ноября 2018 11:26
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В Волжском районе водитель насмерть сбил 62-летнего пешехода Он переходил дорогу по
Он переходил дорогу по "зебре".

Накануне смертельное ДТП произошло в Волжском районе. Водитель 1992 года рождения (водительский стаж 7 лет), управляя автомобилем «Шевроле Нива» двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» со стороны города Чапаевск в направлении города Самара. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустила наезд на 62-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы и впоследствии скончался, сообщает облМВД.
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