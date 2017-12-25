В Волжском районе водитель Suzuki погиб в ДТП

139

ДТП произошло в 09:20 в Волжском районе. 32-летний водитель автомобиля «Suzuki» двигался по автодороге «Обводная г. Самары».По предварительной версии полицейских, автомобилист, при объезде стоящего на проезжей части транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем МАЗ, под управлением мужчины 1952 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, сообщает облМВД.