В Волжском районе в ДТП пострадал ребенок

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ДТП произошло в Волжском районе 18 февраля. Женщина 1988 года рождения, без прав управления транспортными средствами управляя автомобилем ВАЗ-2110, следовала по 7 км автодороги «Обход г. Самары» в направлении а/д «Самара-Большая Черниговка» при повороте не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем ЛАДА-Калина под управлением мужчины 1973 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ-2110, девочка 2009 года рождения, находилась на заднем пассажирском сиденье справа, пристегнутая ремнем безопасности. Пострадавшая бригадой скорой помощи скорой помощи доставлена в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.