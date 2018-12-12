В Волжском районе тушили пожар на 70 кв. метрах

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Накануне, 11 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Ильичева.Горели частная баня и надворные постройки на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.