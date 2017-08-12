В Волжском районе сгорело 30 кв. метров надворных построек

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Поздно вечером 11 августа по адресу: м.р. Волжский, п. Черноречье, с/х Юбилейный, ул. Мельникова, произошел пожар.Горели надворные постройки на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.