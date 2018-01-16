В Волжском районе горел строительный вагончик на 60 кв. метрах

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В понедельник, 15 января по адресу: Волжский р-н, п. Николаевка, ул. Новая, произошел пожар. Горел строительный вагончик на 60 м. кв.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 4 единицы техники.Они справились с огнем примерно за полчаса.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.