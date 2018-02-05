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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волжском районе Самарской области на трассе столкнулись 6 автомобилей

5 февраля 2018 12:33
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В Волжском районе Самарской области на трассе столкнулись 6 автомобилей ДТП произошло из-за плохой погоды.
ДТП произошло из-за плохой погоды.

Утром 5 февраля в Волжском районе на трассе Р-225, между п. Воскресенка и п. Журавли, произошло массовое ДТП. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости столкнулись 6 легковых автомобилей. В 8:11 к месту происшествия был направлен техногенный отряд ПСС СО. Прибыв на место, четверо спасателей выставили ограждение в зоне ДТП и отключили АКБ аварийных автомобилей. В результате столкновения один из участников получил черепно-мозговую травму и был сопровожден дежурной сменой спасотряда в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. В 8:59 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.
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