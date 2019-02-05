В Волжском переулке в Самаре горел дом на 200 м2

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4 февраля вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, пер. Волжский.Горел частный дом на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 77 человек и 19 единиц техники.Они потратили на борьбу с пламенем больше часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.