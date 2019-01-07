В Турции российского капитана сухогруза нашли мертвым в каюте
7 января 2019 18:52
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«По информации, полученной от турецких компетентных властей, поздно вечером 6 января на борту сухогруза Canopus в своей каюте был найден мертвым капитан судна гражданин России Юрий Черкасов. В связи с этим сухогруз был пришвартован в порту «Кепез», — рассказали в генконсульстве.
Тело капитана доставили в морг больницы Чанаккале, а днем 7 января его переправили в город Бурсу для проведения вскрытия. Отмечается, что генконсульство также находится в контакте с обслуживающей сухогруз компанией.
Ранее также сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз «Волго-Балт-214», вышедший из российского Азова. В результате погибли шесть моряков. Экипаж судна состоял из 13 человек. Первоначально отмечалось, что на борту находились двое россиян. Однако впоследствии посольство России в Анкаре опровергло эту информацию и отметило, что на борту сухогруза находились 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.
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