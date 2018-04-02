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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти задержан нетрезвый водитель, лишенный прав

2 апреля 2018 10:07
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В Тольятти задержан нетрезвый водитель, лишенный прав Машина двигалась по двору по замысловатой траектории с выключенным светом фар.
Машина двигалась по двору по замысловатой траектории с выключенным светом фар.

В ночное время патрулировавший Автозаводский район Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21099. Поводом для этого стали маневры, которые машина выполняла на внутридворовой территории проспекта Степана Разина – она двигалась по замысловатой траектории с выключенным светом фар. Предположив, что находившийся за рулем мужчина может быть не трезв, стражи правопорядка остановили транспортное средство.

Управлявший автомобилем местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что водительское удостоверение у 32-летнего мужчины отсутствует – некоторое время назад суд лишил его прав до 2019 года за грубое нарушение ПДД. Патрульные взывали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД.

В настоящее время в отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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