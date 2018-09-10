В Тольятти водитель сбил семилетнего ребенка на проезжей части

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Вечером 9 сентября в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Водитель на ВАЗ двигался в жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеход получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.