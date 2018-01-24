В Тольятти водитель на вазовской легковушке сбил женщину, которая шла по зебре

94

В Тольятти 23 января произошло ДТП с пешеходом. Мужчина 1971 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2110», двигался по улице Заставной со стороны Южного шоссе. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 30 по улице Заставной, водитель допустил наезд на пешехода 1963 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 54-летняя женщина, которая была госпитализирована с травмой ноги.В целом за 23 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, несовершеннолетние не пострадали. Погибших нет, сообщает облМВД.