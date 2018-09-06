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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти водитель на легковушке сбил женщину

6 сентября 2018 13:59
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В Тольятти водитель на легковушке сбил женщину Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

ДТП произошло в Тольятти вечером 5 сентября. Мужчина 1982 года рождения (водительский стаж 10 лет), управляя автомашиной ВАЗ двигался по проезду Дорофеева со стороны улицы Гидротехнической в направлении улицы Железнодорожной. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на женщину 1985 года рождения, переходившую проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com

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