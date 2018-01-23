В Тольятти водитель на иномарке Volkswagen Touareg сбил 72-летнюю женщину

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Днем 22 января мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной «Volkswagen Touareg», двигался по парковочной площадке дома № 1 по бульвару Ленина. По предварительной информации полицейских, водитель допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, которая шла впереди в прямом попутном направлении. В результате ДТП 72-летняя женщина получила травму в виде ушиба ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.