В Тольятти водитель легковушки сбил пешехода и врезался в металлическую конструкцию

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ДТП произошло днем 11 января в Тольятти. Мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2110, двигался по улице Коммунальной в направлении улицы Ботанической. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 26В по улице Коммунальной, водитель допустил наезд на пешехода 1942 года рождения, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель совершил наезд на препятствие в виде металлической конструкции.В результате ДТП пострадал пешеход, 75-летней мужчина был госпитализирован с травмами спины.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает облМВД.