В Тольятти в подпольном цехе изготавливали "незамерзайку"
15 января 2018 09:59
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В Тольятти сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области пресечена деятельность нелегального цеха по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей, с использованием веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан. На территории предприятия осуществлялась приемка сырья и розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка этикетками с целью дальнейшей реализации.
На месте происшествия стражами правопорядка задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – генеральный директор заведения, житель Тольятти 1979 года рождения. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали.
В ходе обысков изъято более 5 тонн готовой продукции. Как показала проведенная экспертиза, изъятая жидкость не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным управлением СК России по Самарской области возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает облМВД.
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