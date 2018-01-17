В Тольятти в ДТП пострадали две девочки

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ДТП произошло вечером 16 января в Тольятти. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Renault Duster, двигалcя по улице Офицерской со стороны улицы Ворошилова. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 12 улице Офицерской, водитель не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Lada Granta, которая двигалась впереди остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешеходов.В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомашины Lada. Девочки 7 и 9 лет получили травмы в виде ушибов. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.