В Тольятти в ДТП пострадал мальчик

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Рано утром 9 января мужчина 1975 года рождения, управляя автомашиной Opel Astra, двигался по улице Новозаводской со стороны улицы Горького. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 12 по улице Новозаводской, водитель выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Lada Kalina, мальчик 2005 года рождения получил травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.