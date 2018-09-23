В Тольятти в ДТП один погиб, двое пострадали

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП в Комсомольском районе города Тольятти Самарской области. ДТП задокументировано вечером 22 сентября на 0 км 200 м автодороги «г. Тольятти – п. Поволжский».По предварительной версии, водитель 1967 года рождения, управляя а/м Лада 217230, двигался по автодороге со стороны п. Поволжский в направлении г. Тольятти. Во время движения осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с а/м ВАЗ 21213, под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадало три человека: водитель а/м Лада 217230 скончался на месте происшествия до прибытия медиков, пассажир а/м Лада 217230 женщина 1979 года рождения и водитель а/м ВАЗ 21213 в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.