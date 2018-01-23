В Тольятти утилизация засохших деревьев могла вызвать пожар

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Прокуратурой города в связи с многочисленными обращениями жителей и публикациями в средствах массовой информации о загрязнении окружающей среды вследствие задымления в жилых кварталах и санаторно-оздоровительной зоне проведена проверка соблюдения лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности при проведении отжига порубочных остатков в лесных кварталах городского округа в период с октября по декабрь 2017 года.Утилизация древесной массы в лесных кварталах Тольяттинского лесничества осуществлялась работниками МБУ «Зеленстрой» на основании технического задания администрации городского округа Тольятти по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.По результатам проверки прокуратурой установлено, что причинами задымления стали несоблюдение временного периода применения открытого огня, непринятие мер к тушению костров по окончании работ, а также несоблюдение допустимой высоты пламени отжигаемых порубочных остатков, что также могло повлечь самопроизвольное неконтролируемое возгорание с распространением огня на лесной массив либо жилые кварталы города.Директору МБУ «Зеленстрой» внесено представление, сообщает облпрокуратура.