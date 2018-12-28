В Тольятти тушили пожар на 80 кв. метрах

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27 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Белинского.Горели надворные постройки на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Они почти час боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.фото из архива ведомства.