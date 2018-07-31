В Тольятти столкнулись три машины, пострадала девочка-пассажирка

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Вечером 30 июля в Тольятти произошло ДТП. Женщина 1987 г.р., управляя «Киа-Рио», ехала по б-ру Ленина со стороны ул. Ленинградская в направлении ул. Баныкина, на пересечении с ул. Баныкина при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и врезалась в «Лада –Калина». Та ехала со стороны ул. Жилина в направлении ул. Голосова под управлением мужчины 1995 г.р. В результате столкновения «Лада-Калина» так же столкнулась с «Рено Каптюр» под управлением женщины 1975 г.р., которая двигалась по ул. Баныкина со стороны ул. Голосова в направлении ул. Жилина. В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения, в лечебное учреждение госпитализирована пассажир «Рено Каптюр» - девочка 2007 г.р. Сотрудниками полиции собран проверочный материал, по результатам которого будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.