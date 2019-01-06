В Тольятти столкнулись две иномарки, пострадали трое, включая ребенка

114

5 января ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 18:50. Мужчина 1996 года рождения (водительский стаж - 2 месяца), управляя автомобилем ЗАЗ SENS, ехал по Комсомольскому шоссе, не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Круз, под управлением девушки 1986 года рождения, которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП пострадали: водитель и два пассажира ЗАЗ SENS, среди них ребенок 2016 года рождения. Ведется проверка, сообщает облМВД.