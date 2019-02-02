В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали девушку, объявленную в федеральный розыск

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Находившуюся в федеральном розыске девушку задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший Автозаводский район города Тольятти. Следовавшие по проспекту Степана Разина стражи правопорядка обратили внимание на молодую особу, внешность которой соответствовала переданной ранее ориентировке о краже сотового телефона.Установив ее личность, патрульные выяснили, что 25-летняя девушка находится в федеральном розыске. Жительницу Тольятти искали, так как она скрылась от органов дознания. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.