В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали автоугонщика

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Патрулировавший Автозаводский район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о том, что в Центральном районе города на улице Мира совершен угон автомобиля «Лада Калина».Спустя непродолжительное время на улице Жукова стражи правопорядка обнаружили разыскиваемое транспортное средство с открытой водительской дверью. Рядом с машиной находился молодой человек. Какие-либо документы, подтверждающие право владения автомобилем, у него отсутствовали. 24-летний тольяттинец признался, что «Лада Калина» принадлежит его знакомому, местному жителю 1985 года.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали молодого человека своим коллегам для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».pixabay.com