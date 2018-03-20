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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ребенок выпал из окна многоэтажки и разбился

20 марта 2018 09:46
99
В Тольятти ребенок выпал из окна многоэтажки и разбился Полицейские устанавливают детали трагедии.
Полицейские устанавливают детали трагедии.

В понедельник, 19 марта, в Тольятти произошел несчастный случай. Несовершеннолетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Фрунзе. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

В квартире в этот момент находилась мама погибшего. К сожалению, пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.
На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают детали произошедшего.
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