В Тольятти пьяная автомобилистка ездила с трехлетним малышом
16 октября 2018 11:42
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Представители «Ночного патруля» Автограда рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением. В итоге машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку.
За рулем сидела 30-летняя женщина. В салоне в детском кресле находился трехлетний мальчик. Девушка-водитель от медицинского освидетельствования отказалась — на нее собран административный материал. С ребенком все в порядке — мальчик не пострадал, его передали отцу, пишет РегионСамара.ру.
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