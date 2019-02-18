В Тольятти приставами закрыт упаковочный цех

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Судебные приставы Самарской области приостановили работу цеха, в которым очищал и упаковывал овощи мигрант, не владеющий патентом на работу.В отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о приостановлении деятельности цеха на 15 суток в связи с нарушением владельцами закона о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности.Дело в том, что владелица предприятия по очистке и вакуумной упаковке овощей трудоустроила у себя гражданку бывшей союзной республики, не имеющую соответствующего закону патента на работу на территории Самарской области.В ходе судебного разбирательства гражданка К. была признана виновной в нарушении законодательства и подвергнута наказанию в виде административного приостановления деятельности цеха.Во исполнение решения суда судебными приставами-исполнителями деятельность предприятия была приостановлена на 15 суток. Цех был опечатан.