В Тольятти приостановили деятельность здания с торговыми компаниями

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Судебные приставы г. Тольятти приостановили деятельность здания, в котором располагаются различные торговые и не только компании. В здании были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.В отдел судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный лист, выданный Авозаводским районным судом, предметом исполнения которого является: запретить эксплуатацию здания, расположенного по ул. Транспортной. Взыскателем по данному исполнительному производству является прокуратура г. Тольятти.В рамках исполнительного производства в отношении организации судебные приставы «Автограда» приостановили деятельность торгового центра. Причиной этому послужили нарушения требований пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.