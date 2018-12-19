В Тольятти подросток ушел из центра помощи детям

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В полицию с заявлением о самовольном уходе ученика 2003 года рождения обратилась директор социального учреждения, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти. В ходе опроса она сообщила, что вечером 16 декабря 2018 года несовершеннолетний ушел из центра помощи детям и в течение нескольких часов местонахождение его не известно. Ранее он неоднократно позволял себе подобное нарушение дисциплины, но в большинстве случаев возвращался в центр самостоятельно.В результате проделанной работы у правоохранителей появилась информация, что мальчик уехал в Автозаводский район города к своей бабушке.Прибывшим по адресу проживания бабушки в 8-й квартал Тольятти, 67-летняя женщина пояснила, что внук был у неё дома, одел болоньевый жилет черного цвета, так как был без верхней одежды и ушел в неизвестном ей направлении. Сотового телефона и документов у молодого человека при себе не было.В итоге разыскиваемый был замечен в Тольятти возле дома на ул. Свердлова и доставлен в ближайший отдел полиции. Там с подростком провели профилактическую беседу, напоили горячим чаем. Так как ребенок был одет не по погоде, сообщили в социальное учреждение о необходимости привести верхнюю одежду. По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении молодого человека противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После необходимых процедур, несовершеннолетний передан руководителю Центра, сообщает облМВД.