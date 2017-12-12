В Тольятти подросток упал с восьмого этажа и разбился
12 декабря 2017 10:46
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В понедельник, 11 декабря, в десятом часу утра, по предварительным данным, у одного из домов по ул. Свердлова в Автозаводском районе было обнаружено тело подростка в возрасте около 15 лет, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
Причины и обстоятельства гибели юноши устанавливаются. Предположительно, подросток погиб при падении с восьмого этажа.
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