В Тольятти подросток убил ножом сожителя матери
13 марта 2018 10:46
98
В полицию Тольятти поступило сообщение от женщины, о том, что возле квартиры на лестничной площадке 8 этажа одного из домов по ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.
Было установлено: возле квартиры находится труп ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои местного жителя 1979 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудниками полиции, с целью установления свидетелей и обстоятельств дела проведен поквартирный обход дома, в ходе которого соседи пояснили, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. Сотрудниками полиции была так же опрошена женщина, вызвавшая полицию, которая пояснила, что она вышла в подъезд и увидела лежащего на пороге мужчину. У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен несовершеннолетний сын женщины. Подросток 2000 года рождения был опрошен. По его словам, с сожителем матери у него произошёл конфликт, в процессе которого мальчик нанес ножевое ранение в области шеи мужчины, после чего ушел из дома. Вернувшись, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнул конфликт и подозреваемый, по версии полицейских, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого, согласно заключению медицинской экспертизы 38-летний мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник находится под домашним арестом. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 марта 2018 22:55
Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей. Закон
346
12 марта 2018 21:46
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину... Закон
338
12 марта 2018 17:20
Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что... Закон
196
12 марта 2018 15:09
В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и... Закон
228
12 марта 2018 14:32
Долг по алиментам гражданки Г. составил 140 тысяч рублей. Кроме того, женщина не участвовала в жизни и воспитании сына-подростка, не дарила подарков, не покупала... Закон
166
7 марта 2018 19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
331
6 марта 2018 21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей. Закон
688
Происшествия
13 марта 2018 13:05
Городские и областные власти взяли животных под патронаж. Происшествия
94
13 марта 2018 12:43
Начата доследственная проверка. Происшествия
71
13 марта 2018 11:40
Они исчезли 9 марта. Происшествия
468
Криминал
13 марта 2018 12:23
Пострадавший передал на хранение директору организации принадлежащие 20 тысяч рублей. Криминал
74
13 марта 2018 11:24
К патрулировавшим тольяттинские улицы сотрудниками Росгвардии за помощью обратились работники «скорой помощи». Криминал
111
13 марта 2018 10:18
Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Криминал
122
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
452
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
684
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
628
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1291
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
812
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
893
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1504
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
815
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3978
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2300
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2743
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2643
Мероприятия