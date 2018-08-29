В Тольятти подросток на мопеде попал под иномарку VOLVO

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В Тольятти 28 августа 16-летний водитель (не имеющий права на управление транспортом) управляя мопедом «YAGUAR SPORT» двигался по улице Никонова со стороны улицы Грибоедова в направлении улицы Железнодорожной. По предварительной версии полицейских в пути следования несовершеннолетний не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспорта и столкнулся с автомобилем «VOLVO» под управлением женщины 1985 года рождения (водительский стаж 7 лет). В результате ДТП подростка госпитализировали с травмами, сообщает облМВД.