В Тольятти ночью снова сгорел автомобиль
14 августа 2017 09:56
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В ночь на 14 августа по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, произошел пожар.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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