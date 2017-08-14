В Тольятти ночью снова сгорел автомобиль

109

В ночь на 14 августа по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.