В Тольятти ночью сгорел автомобиль на ул. Фрунзе

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В ночь на 16 августа по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, произошел пожар.Горело транспортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.