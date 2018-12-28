В Тольятти нашли пропавшую девушку

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В полицию за помощью обратилась местная жительница. Девушка сообщила о том, что её сестра ушла из дома и более суток не выходит на связь. Ранее из дома она не уходила, а когда задерживалась, всегда сообщала по телефону. Особое беспокойство сестры, вызвало то, что девушка инвалид 2-ой группы.Полицейские проверяли места возможного пребывания девушки, опросили ее знакомых и близких друзей, узнали подробно приметы пропавшей, во что она была одета, и где ее видели в последний раз. В результате проделанной работы было установлено, что 18-летняя жительница Тольятти со своим другом решили навестить их общего знакомого. Спустя какое-то время, друг пропавшей, предложил ей остаться ночевать у него. Девушка согласилась, но предупредить сестру забыла. В настоящее время, по заявлению сестры пропавшей, девушка с розыска снята.По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении пропавшей противоправных действий не совершалось, её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает облМВД.