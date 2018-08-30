В Тольятти нарушитель наехал на полицейского и патрульный автомобиль

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27 августа экипажем ДПС в Тольятти при несении службы на территории Автозаводского района был замечен автомобиль, грубо нарушивший правила дорожного движения - проехал регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на запрещающий (красный) сигнал светофора.Сотрудники полиции предприняли попытку остановить транспортное средство с помощью жезла. Водитель законное требование сотрудников полиции об остановке проигнорировал и попытался скрыться. Доложив о произошедшем в дежурную часть ГИБДД У МВД России по г. Тольятти наряд стал осуществлять преследование скрывающегося автомобиля. В ходе преследования, используя громкоговорящую связь, сотрудники полиции неоднократно озвучивали требования остановиться, на которые водитель так же не реагировал и продолжал двигаться по территории Автозаводского района на большой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения.В районе дома № 10 на бульваре Буденного правонарушитель был заблокирован нарядом ДПС. Во время блокировки подозреваемый пытался скрыться, совершив при этом наезд на сотрудника полиции и патрульный автомобиль. После чего злоумышленник был задержан.Личность правонарушителя установлена – местный житель в 2017 году за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлекался к административной ответственности и был подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток. Несмотря на это, в этот день, празднуя свое 36-ое день рождения, он так же решил, по его словам, после употребления спиртных напитков, прокатить друзей, хотя права на это был лишен по закону.От медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался.При проверке по учетным данным ГИБДД выяснилось, что транспортное средство «ВАЗ 2109» принадлежит местной жительнице 1959 года рождения. Женщина пояснила, что оставила ключи в доступном месте, чем воспользовался злоумышленник и обратилась в полицию с заявлением привлечь родственника к установленной законом ответственности.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.Фото pixabay.com