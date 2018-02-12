В Тольятти мужчина на протяжении полутора лет находился в федеральном розыске

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Объявленного в федеральный розыск мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти. На улице Гидротехнической стражи правопорядка обратили внимание на гражданина, который при виде патрульного автомобиля резко поменял направление движения и попытался скрыться за домом. Сотрудники Росгвардии решили выяснить причину такой нетипичной реакции и остановили мужчину.В дальнейшем сотрудники вневедомственной охраны установили, что 27-летний местный житель находился в федеральном розыске. Сотрудники регионального Управления ФСИН искали его с августа 2016 года как осужденного, уклонившегося от исправительных работ.Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем мужчина будет передан инициатору розыска, сообщает регуправление Росгвардии.