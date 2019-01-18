В Тольятти молодой человек арендовал автомобиль и не вернул
18 января 2019 12:52
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За помощью к сотрудникам полиции обратился гражданин, занимающийся сдачей автомобилей в аренду. Мужчина пояснил, что он заключил договор аренды на автомашину марки «Лада Гранта» с не работающим тольяттинцем. Однако, в указанный срок молодой человек машину не вернул, а мобильный телефон отключил. Ущерб потерпевший оценил в 313,5 тысяч рублей.
В результате проведения комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого 1999 года рождения. По информации правоохранителей, молодой человек ранее уже был судим за кражу и подделку идентификационного номера транспортного средства.
В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и пояснил полицейским, что арендованный автомобиль продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Стражи правопорядка принимают меры к розыску транспортного средства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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