В Тольятти молодой человек арендовал автомобиль и не вернул

48

За помощью к сотрудникам полиции обратился гражданин, занимающийся сдачей автомобилей в аренду. Мужчина пояснил, что он заключил договор аренды на автомашину марки «Лада Гранта» с не работающим тольяттинцем. Однако, в указанный срок молодой человек машину не вернул, а мобильный телефон отключил. Ущерб потерпевший оценил в 313,5 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого 1999 года рождения. По информации правоохранителей, молодой человек ранее уже был судим за кражу и подделку идентификационного номера транспортного средства.В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и пояснил полицейским, что арендованный автомобиль продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Стражи правопорядка принимают меры к розыску транспортного средства.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.