В Тольятти молодой автомобилист сбил девочку-подростка

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Вечером 25 октября молодой человек 1995 года рождения (водительский стаж 3 года), управляя автомобилем ВАЗ-2107 двигался по улице Матросова со стороны улицы Коммунистическая в направлении улицы Л. Чайкиной. Автолюбитель допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.