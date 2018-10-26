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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти молодой автомобилист сбил девочку-подростка

26 октября 2018 13:53
132
В Тольятти молодой автомобилист сбил девочку-подростка Та переходила дорогу по зебре вместе с мамой
Та переходила дорогу по "зебре" вместе с мамой.

Вечером 25 октября молодой человек 1995 года рождения (водительский стаж 3 года), управляя автомобилем ВАЗ-2107 двигался по улице Матросова со стороны улицы Коммунистическая в направлении улицы Л. Чайкиной. Автолюбитель допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.


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